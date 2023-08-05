UEFA inceleme başlattı: Beşiktaş'a büyük ceza kapıda

Beşiktaş'ın Tirana ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle siyah-beyazlılara UEFA tarafından ceza verilebilir.

Beşiktaş, Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

Maçtan önce tribünler karıştı

UEFA'nın inceleme başlattığı iddia ediliyor

NE OLDU? Fanatik'te yer alan habere göre, Tirana- Beşiktaş maçından önce tribünde yaşanan olaylar, siyah-beyazlılara pahalıya mal olabilir. Karşılaşmadan önce Beşiktaş taraftarlarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle hakem, maçı durdurup soyunma odasına gitmişti.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in iddiasına göre, UEFA karşılaşmadan önce yaşanan saha olayları nedeniyle inceleme başlattı. Hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda seyirciler için men ve para cezasının kapıda olabilir.

SIRADA NE VAR? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı toplam 5-1'lik skorla eleyen Beşiktaş, 3. ön eleme turuna yükseldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.