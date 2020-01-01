UEFA için anahtar tarih 30 Haziran

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleyen UEFA, yerel liglerin tamamlanabilmesi için kararlı görünüyor.

UEFA, 2019-20 sezonundaki tüm yerel liglerin 30 Haziran'a kadar tamamlanabilmesini hedefliyor fakat bu hedef koronavirüs salgınında katedilecek aşamalara bağlı olacak.

Salı günü aldığı radikal kararlarla EURO 2020'yi bir yıl sonraya erteleyen ve Şampiyonlar Ligi ile 'ni de askıya alan kurumun amacı haziran ayında oluşacak boşlukla birlikte ülkelerin kendi yerel liglerini tamamlayabilmesini sağlamak.

UEFA'nın 30 Haziran tarihini spesifik olarak hedef belirlemesindeki etken kıtadaki birçok futbolcunun sözleşmesinin tam olarak o tarihte sona eriyor olması. Böylelikle sporcuların kariyerlerini şekillendirme seçeneği de ellerinden alınmamış olacak.

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30 Haziran'a kadar bitmezse ne olacak?

Liglerin bu tarihe kadar tamamlanması UEFA için bir hedef fakat olmazsa olmaz bir şart değil.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınamaz ve ligler 30 Haziran'a kadar tamamlanmış olmazsa, UEFA yaz boyunca yeni seçenekleri değerlendirecek. Bu seçenekler arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turları tarihlerinin yeniden düzenlenmesi de var.

EURO 2020'nin EURO 2021 olmasıyla birlikte o yıl oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, Avrupa U21 Şampiyonası ve 2021 Uluslar Ligi finalleri de farklı tarih aralıklarına alınacak ancak UEFA bu organizasyonların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine henüz karar vermedi.