UEFA Eğitimcisi Larsen, Türk hakemlerini izleyecek

Larsen, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki iki maçta hakemleri takip ederek Merkez Hakem Kuruluna rapor sunacak

UEFA Eğitimcisi ve Gözlemcisi Jorn West Larsen, Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim programları çerçevesinde hakem izleme çalışması için Türkiye'ye geldi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorn West Larsen, 'de bu hafta oynanacak Aytemiz -Bursapor ve - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarında hakemleri izleyecek.

Maçların ardından hakemlerle detaylı analizler yapacak Larsen, MHK'ye bu konuda rapor sunacak.