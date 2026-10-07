UEFA devreye girebilir: Manchester City küme düşerse Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumu ne olacak?

İngiliz futbolunun yöneticileri arasında, Manchester City'nin Premier Lig'den küme düşme cezası alsa dahi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimaline dair bir endişe hali hâkim.

Manchester City, dokuz sezon boyunca Premier Lig'in mali kurallarına ilişkin ihlallerin tamamını işlediğine hükmeden bağımsız komisyonun kararına karşı yaptığı itirazda başarısız olması durumunda ağır cezalarla karşı karşıya. Kulüp ayrıca Premier Lig'in yürüttüğü soruşturmayla iş birliği yapmamaya ilişkin suçlamaların büyük bölümünden de mahkûm edildi.

Komisyon, Manchester City'yi muvazaalı sözleşmeler yoluyla sponsorluk gelirlerini yaklaşık 830 milyon sterlin şişirmeye ilişkin suçlamaların tamamında suçlu bulurken, ek olarak yaklaşık 90 milyon sterlin tutarında başka giderleri gizlediğine de hükmetti.

Komisyon, söz konusu ihlaller olmasaydı Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında gerekli olan kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını karşılayamayacağı görüşüne vardı.

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Kulüp, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetmeyi sürdürüyor ve karara karşı itirazda bulundu.

Küme düşmeye kadar varabilecek cezalar

İtirazın reddedilmesi halinde Manchester City; puan silme, maddi para cezaları ve Premier Lig'den çıkarılma ihtimaline kadar varan bir dizi ağır cezayla karşı karşıya kalacak.

Ancak İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre, İngiliz futbolundaki önde gelen yöneticiler, Manchester City'nin sportif sonuçlarına dayanarak hak kazanması durumunda, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ve diğer Avrupa kupalarına katılmaya devam edebilme ihtimalinden endişe duyuyor.

City, küme düşmesine rağmen Avrupa kupalarına nasıl katılabilir?

Manchester City şu anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşması halinde, turnuvanın gelecek sezonuna katılımı otomatik olarak garantiye almış olacak.

Takım şampiyonluğu kazanamasa bile, Premier Lig'deki sırasına dayanarak; sıralama tablosundaki konumuna ve kıtasal müsabakalara yeterlilik veren biletlere göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ya da Avrupa Konferans Ligi olmak üzere Avrupa kupalarından birinde yer alabilir.

Sorun, sportif açıdan hak kazandığı Avrupa müsabakalarından Manchester City'yi uzaklaştırmaya olanak tanıyan otomatik bir mekanizmanın bulunmamasında yatıyor.

Rapora göre, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın lisansları, kulüplerin mevcut mali durumuna dayanarak veriliyor. Bu durum, Manchester City'ye Avrupa lisansı verilmesini reddetmenin hukuki temelini şu an için belirsiz kılıyor.

"UEFA" müdahale eder mi?

Buna rağmen, İngiliz ve Avrupa futbolundaki önde gelen yöneticiler, Manchester City'nin İngiltere içinde ağır cezalara maruz kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde doğal biçimde yer almaya devam etmesi durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz etkinin boyutunun farkında.

Premier Lig'in soruşturması ayrıca Manchester City'nin, Avrupa Futbol Federasyonu'nun kârlılık ve sürdürülebilirliğe ilişkin kurallarıyla ilgili beş ihlalden mahkûm edildiği sonucuna da varmıştı.

Buna dayanarak "UEFA", kendi disiplin yönetmeliklerine uygun şekilde bağımsız bir soruşturma başlatmaya karar verebilir. Bunun amacı, kendisine verilen cezalar uyarınca yeterliliği kanıtlanması halinde Manchester City'nin Avrupa müsabakalarına katılımını engelleyecek bir hukuki yol bulma imkânını araştırmak.