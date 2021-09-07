UEFA, deplasman taraftarı yasağına son verdi

Taraftar gruplarının isteği ve baskısı sonuç verdi. UEFA, organizasyonlarında deplasman takım taraftarlarının yasaklarını kaldırdı.

UEFA, organizasyonlarında deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı açıklandı.

Avrupa futbolunun karar vericisi UEFA, Pazartesi günü, Avrupa'daki deplasman maçlarına katılan taraftarların yasağını uzatmamaya karar verdi.

UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabaka maçlarında uygulanacak sıhhi ve hijyenle ilgili prosedürlerin yanı sıra operasyonel protokollerin çerçevesini belirleyen UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nün beşinci baskısında yapılan değişiklikleri onayladı. Buna göre UEFA organizasyonlarında deplasman taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığı açıklandı.

UEFA has officially lifted its ban on away supporters in European competition.



Away fans will be able to attend Champions League, Europa League and Conference League matches depending on national restrictions. pic.twitter.com/kJgsxIv4Tb — B/R Football (@brfootball) September 6, 2021

Deplasman taraftarlarının artık maçlara katılmasına izin verilirken izin verilen toplam stadyum kapasitesinin %5'i onlara ayrılacak. Daha önce, COVID-19 önlemleri nedeniyle UEFA'nın düzenlediği maçlarda deplasman takımı taraftarlarına izin verilmiyordu. Bu kararın alınmasında taraftar gruplarının UEFA'ya baskısı ve Manchester United, City, Liverpool gibi kulüplerin isteği belirleyici oldu.

Bununla birlikte, daha fazla sayıda medya çalışanının da maçlara katılmasına izin verebilecek açık çalışma alanlarındaki zorunlu mesafe gereksinimlerinin kaldırılmasına karar verildi.

FIFA ve UEFA, hazırladıkları ortak mektupla COVID-19 önlemleri kapsamında Eylül ayında Avrupa’da oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve özel maçlarda misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağını tüm ilgili federasyonlara bildirmişti.