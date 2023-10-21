Ukrayna, İngiltere ve İtalya'ya karşı oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından suçlu bulundu.

UEFA, geçen ay Euro 2024 eleme maçlarında evinde İngiltere ile 1-1 berabere kalan ve İtalya'da 2-1 mağlup Ukrayna'yı suçlu buldu.

Ukrayna'nın itirazı kısmen kabul edildi ancak milli takımın bir sonraki iç saha maçında, stadyumun bir bölümü kapalı olarak oynanacak ve taraftarların bir sonraki deplasman maçına katılamayacak Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) da para cezasına çarptırıldı.

Ne söylendi?

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 20 Eylül 2023 tarihli kararı şu şekilde değiştirildi:

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"Ukrayna Futbol Federasyonu'na 15.000 Euro para cezası verilmesi, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun stadyumunun bir sonraki (1) UEFA müsabakası sırasında kısmen kapatılması, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun ev sahibi olarak oynadığı maç ve taraftarlarının ırkçı davranışları nedeniyle Ukrayna Futbol Federasyonu'nun bir sonraki (1) maçı için deplasman taraftarlarına yasaklanması kararı verilmiştir.

"Ukrayna Futbol Federasyonu, en az 5.000 koltuktan oluşan stadyumun kısmi kapatılması ve kapatılacak bölümlerin maç öncesinde UEFA'ya bildirilmesine hükmedilmiştir."

Ukrayna'nın bir sonraki maçı, 20 Kasım'daki İtalya ile olacak.

Sergiy Rebrov'un takımı, şu anda grupta ikinci sırada ve bir maç fazlası olan İtalya'nın üç puan önünde yer alıyor.

Luciano Spalletti'nin takımı, grubun sondan bir önceki maçında Kuzey Makedonya'yı yenerse, Ukrayna'nın finallere gitmeyi garantilemesi için son maçını kazanması gerekecek.