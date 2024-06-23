UEFA'nın, dün akşam EURO 2024 F Grubu'nda oynanan Türkiye - Portekiz maçıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

EURO 2024 F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, yıldızlarla dolu Portekiz karşısındaki performansıyla beklentilerin altıda kaldı ve rakibine 3-0 mağlup oldu.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

UEFA'dan soruşturma!

Daily Mail'de yer alan habere göre UEFA, dün akşam oynanan Türkiye - Portekiz karşılaşmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bunun sebebi, karşılaşma esnasında ve maç bittikten sonra sahaya sürekli taraftarların girmiş olması.

Türkiye - Portekiz maçında neler yaşandı?

3-0 biten karşılaşmada maç boyunca dört kez, sahaya taraftar girdi.

Sahaya giren taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun yanına giderek onunla fotoğraf çekilmek istedi.

Öte yandan maçın ardından da iki kez sahaya taraftar girdi ve toplamda bu durum altıya yükseldi.

UEFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildiriliyor.