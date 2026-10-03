UEFA'dan Real Madrid'in Negreira davasındaki baskısına yanıt

Real Madrid, Negreira ve Barcelona davasıyla ilgili 50 bin sayfadan oluşan bir dosyayı Avrupa Futbol Federasyonu'na gönderdi.

Avrupa kıtasının en üst futbol kurumunun belgeleri aldığını teyit etmesinin ardından, kraliyet kulübü resmi bir açıklama yayımlayarak şunları söyledi: "Real Madrid, Avrupa Futbol Federasyonu bu belgelere sahip olur olmaz, soruşturmanın tamamen sonuçlanana kadar mümkün olan en yüksek hızla ilerlemesini ve yetkili mercilerin kanıtlanmış olayların ciddiyetiyle örtüşen uygun kararları almasını zorunlu görmektedir."

Başka bir deyişle, kraliyet kulübü, Avrupa Futbol Federasyonu'ndan bu davayla ilgili en kısa sürede bir karar almasını talep ediyor.

Ancak Avrupa Futbol Federasyonu'nun yanıtı, tüm belgeleri incelemek için ihtiyaç duyduğu kadar zaman alacağı ve ardından kararını vereceği yönünde oldu.

Mundo Deportivo gazetesi, Okdiario gazetesine dayandırarak, Avrupa Futbol Federasyonu'nun bu dosyada sakin ve sabırlı olunması gerektiğini Real Madrid'e bildirdiğini aktardı.

Kraliyet kulübü ise, davayı sonuna kadar sürdüreceği ve bu dosya çözüme kavuşana dek baskı uygulamaya devam edeceği yönünde net bir kanaate sahip.



