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Bart DHanis
Çeviri:

UEFA'dan PSV'nin sıra dışı talebine kesin yanıt

PSV Eindhoven

PSV, Mikkel Bro Hansen'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydetti. Ril Elfrink'in aktardığına göre teknik direktör Peter Bosz, RB Leipzig maçı öncesindeki basın toplantısında haberi doğruladı.

Bosz, Alassane Pléa'nın ciddi bir sakatlık geçirmesi ve bu yıl PSV formasıyla bir daha oynayamayacak olması nedeniyle Bro Hansen'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydetmeyi umduğunu geçen hafta söylemişti.

Kulübün geçen hafta UEFA'ya yaptığı başvuru kabul edildi. PSV böylece Bro Hansen ve Guus Til ile yeniden iki santrfora sahip oldu.

Sam Lammers hâlâ Eindhoven ekibinde forma giyebilecek durumda değil. Pléa ciddi şekilde sakat, Ricardo Pepi'nin de sakatlık sorunları sürüyor.

17 yaşındaki Bro Hansen, PSV formasıyla henüz ilk maçına çıkmadı ancak rezerv takımda Keuken Kampioen Divisie'de oynadı.

Jong PSV formasıyla biri ilk 11'de olmak üzere iki maça çıktı. Gol veya asist kaydedemedi.

Bro Hansen, geçen yaz Bodø/Glimt'ten 3 milyon avro karşılığında transfer edildi. Danimarkalı santrfor, büyük bir yetenek olarak görülüyor. Eindhoven ekibiyle 2029 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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