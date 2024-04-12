UEFA, Sparta Prag - Galatasaray maçında yaşanan olaylardan ötürü Okan Buruk, Kaan Ayhan ve bir analiste ceza verdi.

Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi... UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında oynanan Sparta Prag - Galatasaray maçında ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olayların faturasını kesti.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk, Kaan Ayhan ve analist Serhat Doğan ceza aldı. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle iki maç men cezası aldı.

Üç ceza birden

Sparta Prag'ın 4-1 kazanarak Galatasaray'ı elediği mücadelenin 70. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Kaan Ayhan da sert müdahalesi nedeniyle bir maç cezaya çarptırıldı.

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Öte yandan maç sonrası çıkan olaylara karışan Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan'a da saldırı nedeniyle iç maç men cezası verildi.

Neler olmuştu?

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Mücadele sonrası ise saha bir anda karıştı. İki kulüp oyuncuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıkarken Okan Buruk kırmızı kart görmüştü.