Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yönetim kurulu, yarın salı günü toplanarak 2027 ve 2028 yıllarına ait Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapacak şehirleri belirleyecek. Ayrıca 2028 yılından itibaren geçerli olmak üzere millî takım müsabakaları sisteminde yapılacak değişiklik açıklanacak. Böylece Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi sistemine benzer bir yapıya kavuşacak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Avrupa'nın en üst futbol organı, mevcut erkek millî takım müsabakaları sistemlerinin kapsamlı bir gözden geçirilmesi ve tüm ulusal federasyonlarla yapılan geniş çaplı istişarelerin ardından, bu yeni yapıyı EURO 2028 turnuvasından sonra uygulanmak üzere onayladı.

Yeni yapılanmayla birlikte UEFA Uluslar Ligi, 2028-2029 sezonundan itibaren mevcut dört seviyeden, her biri 18 takımdan oluşan üç seviyeye dönüşecek. Her lig, her biri 6 takımdan oluşan üç gruptan meydana gelecek. Bu grupta her takım, farklı torbalardan takımlara karşı içeride veya dışarıda ve kendi torbasında yer alan rakibine karşı içeride veya dışarıda olmak üzere, 5 farklı rakibe karşı 6 maç oynayacak.

55 takımın katılımıyla birlikte üçüncü ligde 7 takımlık bir grup yer alacak ve bu grubun maç takvimi milli aradan bir dönem önce başlayacak. Turnuva ise çeyrek final, yarı final aşamaları ile yükselme ve düşme play-off karşılaşmalarıyla, herhangi bir değişiklik olmaksızın tamamlanacak.

Avrupa elemeleri de kategorilere ayrılmış bir yapı benimsiyor; birinci lig, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci ve ikinci seviyelerinden 36 takımı barındırırken, ikinci lig geriye kalan 18 (veya 19) takımı içeriyor.

Birinci lig, her biri 12 takım içeren üç torbadan çekilen, her biri 12 takımlık üç gruptan oluşacak. Her takım, UEFA kulüpler müsabakaları sistemine benzer şekilde, her torbadan ikişer olmak üzere 6 farklı rakibe karşı gidiş-dönüş usulüyle 6 maç oynayacak. İkinci lig ise, 6 takımlık üç grup (veya 7 takımlık bir grup) üzerinden, tıpkı Uluslar Ligi'nin üçüncü seviyesi gibi düzenlenecek.

Ev sahibi takımlar doğrudan finallere katılsa da, UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki edisyonundaki konumlarıyla bağlantılı bir hedef doğrultusunda Avrupa elemelerine katılacak. Birinci ligde her gruptaki torbada en üst sırada yer alan takımlar doğrudan tur atlayacak, geriye kalan koltuklar ise ikinci lig takımları için dahi tur atlama açısından adil fırsatlar sağlayan play-off sistemiyle dağıtılacak.

Ayrıntılı sistemin nihai onay için sunumu, bu ay eylülde gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında yapılacak; yeni sistemin tam bir analizi ise toplantının ardından düzenlenecek basın toplantısında sunulacak.

Avrupa Birliği salı günü 2029 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadı da açıklayacak. "Spotify Camp Nou" stadı, diğer aday olan Wembley stadını geride bırakarak tercih edilen seçenek konumuna geldi. 2027 finali Metropolitano stadında, 2028 finali ise ev sahipliği başvurusunda bulunan tek aday olması nedeniyle Münih'te oynanacak.



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