UEFA'dan ceza alan Emre Belözoğlu teknik direktörlükten men mi edildi? Belözoğlu'nun cezası ne zaman kalkacak?

41 yaşındaki çalıştırıcı, "gölge antrenörlük" gerekçesiyle aldığı cezanın ardından hangi maçlardan men edildi?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir, 2. eleme turunda Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelmişti.

İstanbul temsilcisi, ilk maçtan beraberlik rövanştan ise galibiyet çıkardı ancak kulübe karşılaşmayla ilgili kötü haber geldi. UEFA, bu karşılaşmada 'gölge antrenörlük' yaptığı gerekçesiyle Emre Belözoğlu'na ceza verdi.

Peki Emre Belözoğlu'nun cezası ne? Teknik direktörlüğe devam edebilecek mi? Hangi maçlarda yer almayacak? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

UEFA, Emre Belözoğlu'na ne cezası verdi?

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya karşısında 'gölge antrenörlük' yaptığı gerekçesiyle Emre Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu. Ayrıca Belözoğlu, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da aldı.

Başakşehir'e ise aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Başakşehir, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan da 10 bin euro cezaya çarptırıldı.

Emre Belözoğlu teknik direktörlükten men mi edildi?

Takımı Avrupa'da yoluna devam eden Emre Belözoğlu, UEFA'nın kararının ardından herhangi bir UEFA müsabakasında teknik direktör olarak görev yapamayacak. Ancak bu karar, aynı kural Türkiye Futbol Federasyonu'nun kanunlarında yer alsa da, 41 yaşındaki çalıştırıcının Süper Lig maçlarına çıkmasına engel olmayacak.

Emre Belözoğlu'nun cezası ne zaman kalkacak?

Emre Belözoğlu hakkındaki bu karar, ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacak. Yani ceza, Belözoğlu kriterleri yerine getirdiğinde kaldırılacak.