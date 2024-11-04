UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için şok karar

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi.

UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili çarpıcı bir son dakika kararı geldi.

Kurum, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak karşılaşmanın İstanbul'da oynanmayacağına yönelik bir karar aldı.

TRT Spor'un haberine göre, maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

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Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde 26 Kasım'da Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

İstanbul'da oynanamayacağı bildirine mücadelenin başlama saati ise 18.30.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpten de konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.