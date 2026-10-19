Barcelona yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek ve bu maça geçen sezonun turuncu formasıyla çıkacak.

Bu durum, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile televizyon yayınından sorumlu kuruluşun, görüş netliğiyle ilgili sorunlardan kaçınmak için Katalan takımının bu sezona ait formalarından hiçbirinin kullanılmamasını istemesinin ardından ortaya çıktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Avrupa Futbol Federasyonu ve televizyon yayınından sorumlu kuruluşun, takımın bu sezona ait üç formasının Paris Saint-Germain karşılaşması sırasında görsel bir karışıklığa yol açabileceğini değerlendirmesinin ardından, geçen sezonun üçüncü formasını giymeye karar verdi.

İlgili kuruluşlar, mavi ile koyu kırmızı renkleri bir araya getiren Barcelona'nın asıl formasını, iki alternatif formayla birlikte devre dışı bıraktı.

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Barça'nın siyah ile moru bir araya getiren ikinci forması, Fransız takımının renklerine benziyor; yayıncı kuruluşlar ve UEFA ise üçüncü formadaki mavi rengin de televizyon ekranları üzerinden izleyenler açısından bazı görüş sorunlarına yol açabileceğini değerlendirdi.

Bu, Barcelona'nın bu sezon içinde geçen sezonun turuncu formasını giyeceği ilk sefer olmayacak; zira Hans Flick'in oyuncuları, takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Basel'e karşı oynadığı hazırlık maçında bu formayla sahaya çıkmıştı.

Bu görünüm, Katalan takımı için olumlu bir anıyı da beraberinde getiriyor; zira Barcelona, St. Jakob-Park'ta Basel'i 5-2 mağlup etmişti.



