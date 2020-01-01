UEFA bugün toplanıyor: EURO 2020'nin kaderi belli olacak

Avrupa futbolunun patronları bugün bir video konferans ile bir araya gelecek ve UEFA turnuvalarının bu sezonki kaderini belirleyecek.

Avrupa futbolu için kritik gün bugün.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayat adeta durmuş durumda ve bu durum spor organizasyonlarını da etkiledi. Avrupa'nın 5 büyük ligi ertelendi. Önde gelen ligler arasında sadece Premier Ligi ve Süper Lig oynanmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte UEFA, Şampiyonlar Ligi ve 'nde bu hafta oynanması gereken maçlar ile çeyrek final kuralarını ertelemiş ve 17 Mart Salı günü üye federasyonlarla bir toplantı gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

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Ne karar alınacak?

Bugünkü toplantıyla birlikte bu sezon Avrupa'nın 12 farklı şehrinde yapılması planlanan EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi bekleniyor. Bu olası kararla birlikte liglerin yaz aylarında bitirilmesini hedefleniyor.

Daha düşük bir ihtimal de olsa turnuvanın bu yılın aralık ayına ertelenmesi de gündemde. Organizasyonun tamamen iptali ise dile getirilen seçenekler arasında ön plana çıkmıyor.

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2021'nin bahar ve yaz aylarında oynanması gereken diğer UEFA turnuvaları Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, Uluslar Ligi ve U21 Avrupa Şampiyonası. Kurum EURO 2020'nin ertelenmesiyle birlikte bu turnuvaların da oynanabilmesi için çözümler üretmek zorunda.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali ne olacak?

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi için dile getirilen çözüm önerilerinden biri ise çeyrek finalden ya da yarı finalden itibaren bir mini turnuva halinde organizasyonun nihayete erdirilmesi.

Buna göre İstanbul ve Gdansk'ta gerçekleştirilecek tek maçlık final-four tarzında maçlarla turnuvanın şampiyonunun belirlenmesi gündemde fakat bu önerinin üye federasyonlar tarafından sıcak karşılanıp karşılanmayacağı meçhul.