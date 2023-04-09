Arjantinli süperstarın, kutlamalar sırasında Fransız yıldızı koruması gerektiğinin altı çiziliyor.

NE OLDU? Martinez, Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından coşkulu sevinç gösterilerinde, Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Mbappe'yi hedef alan bir kutlama yaptı ve manşetlerden düşmedi.

Ve Messi, vatandaşı Martinez'in Mbappe'yle alay ettiği anlarda yanında olmasına rağmen engellemek için hiçbir şey yapmadı.

Daha sonra Messi ve Mbappe arasında da bir sorun olup olmayacağı konuşulurken Arjantinli süperstar, Dünya Kupası'nın ardından final maçında hat-trick yapan Mbappe'ye övgüler yağdırdı.

Ancak UEFA Başkanı Aleksander Cerefin, Messi'nin Mbappe için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyor.

NE SÖYLEDİ? Cerefin, Mundo Deportivo ile yaptığı röportajda, "Martinez'in Mbappe ile neden alay ettiğini anlamıyorum.

"Messi, Martinez'e Mbappe'ye saygı göstermesini söylemeliydi ve Mbappe'yi Martinez'den korumalıydı. Penaltılarda nasıl tepki verdiğine bakarsan gerçekten inanılmaz.

"Mbappe kuklası ve bunun gibi şeylerle Martinez'in Mbappe'yle neden alay ettiğini anlamıyorum.

"Bu sportmenlik değil, ilkeldi ve hiç hoşuma gitmedi" dedi.

BÜYÜK RESİM: Mbappe ve Messi, yaklaşık iki yıl boyunca PSG'de birlikte oynadılar ve düzenli olarak Parisliler adına sahada liderlik yaptılar.

Fransız yıldız, Dünya Kupası final tarihinin en iyi performanslarından birini sergilerken hat-trick yaptı.

Ve aynı zamanda, berabere biten normal sürenin ardından kullandığı penaltı atışını da gole çevirdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Mbappe ve Messi, Cumartesi günü Nice karşısında PSG adına sahaya çıktılar ve sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldılar.

Arjantinli süperstar, bir gol atıp bir de asist katkısında bulunurken maça damgasını vurdu.

PSG, Ligue 1'de aldığı bu galibiyetle ikinci sıradaki Lens'in 6 puan önünde 69 puanla zirvede yer alıyor.