Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor

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fradi.hu
UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden tek temsilcimiz Medipol Başakşehir avrupa arenasına çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir de 20 Şubat Perşembe 20.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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    Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

    Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:

    20.55  Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

    20.55  Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

    20.55  Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

    20.55  Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

    20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

    20.55  Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

    20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

    20.55  Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir

    23.00  Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

    23.00  Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

    23.00  Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

    23.00  AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

    23.00  Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

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    23.00  APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

    23.00  Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

    23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)

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