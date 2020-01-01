UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kesinleşen ve olası play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.
Turnuvada play-off turu öncesi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un bu turdaki rakiplerini elemeleri halinde eşleşecekleri muhtemel rakipler de kesinleşti.
Buna göre Galatasaray deplasmanda Willem II - Rangers, Beşiktaş sahasında AC Milan - Bodo Glimt, Alanyaspor ise sahasında Mura - PSV eşleşmelerinin galipleriyle karşı karşıya gelecek.
|Galatasaray / Hajduk Split
|-
|Willem II / Rangers
|Beşiktaş / Rio Ave
|-
|AC Milan / Bodo Glimt
|Rosenborg / Alanyaspor
|-
|Mura / PSV
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri 1 Ekim Perşembe günü tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Play-off turunu geçen takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına katılmaya hak kazanacak.