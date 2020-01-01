UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu

İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri...

UEFA 'nde kesinleşen ve olası play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Turnuvada play-off turu öncesi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan temsilcilerimiz , Beşiktaş ve 'un bu turdaki rakiplerini elemeleri halinde eşleşecekleri muhtemel rakipler de kesinleşti.

Buna göre Galatasaray deplasmanda Willem II - , Beşiktaş sahasında AC - Bodo Glimt, Alanyaspor ise sahasında Mura - eşleşmelerinin galipleriyle karşı karşıya gelecek.

Daha fazla takım

Galatasaray / Hajduk Split - Willem II / Rangers Beşiktaş / Rio Ave - AC Milan / Bodo Glimt Rosenborg / Alanyaspor - Mura / PSV

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri 1 Ekim Perşembe günü tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Play-off turunu geçen takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına katılmaya hak kazanacak.