UEFA Avrupa Ligi'nde kura ne zaman çekilecek?

UEFA Avrupa Ligi’nde kura ne zaman çekilecek? Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde…

, UEFA 'ne ikinci turdan, Beşiktaş ve ise üçüncü turdan katılacak.

İkinci turun kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13:00'te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Üçüncü tur eşleşmeleri ise sonraki gün belli olacak.

Kura çekimi beIN SPORTS’tan ve UEFA’nın resmi internet sitesinden naklen yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur maçları 17 Eylül'de, üçüncü tur maçları ise 24 Eylül'de tek maçı usulü ile oynanacak.