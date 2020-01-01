Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde kura ne zaman çekilecek?

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UEFA Europa League Ball
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UEFA Avrupa Ligi’nde kura ne zaman çekilecek? Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde…

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci turdan, Beşiktaş ve Alanyaspor ise üçüncü turdan katılacak.

İkinci turun kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13:00'te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Üçüncü tur eşleşmeleri ise sonraki gün belli olacak.

Kura çekimi beIN SPORTS’tan ve UEFA’nın resmi internet sitesinden naklen yayınlanacak.

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    UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur maçları 17 Eylül'de, üçüncü tur maçları ise 24 Eylül'de tek maçı usulü ile oynanacak.

     

     

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