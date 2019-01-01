Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu

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Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa Ligi gruplarında yapacakları ikinci maçların hakem kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

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Mücadelenin dördüncü hakemi Julian Weinberger.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor'un,3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Rosario Abisso olacak.

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Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Andrew Madley yapacak.

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