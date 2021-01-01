UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri Hakan Yakın'ın yaptığı kura çekimiyle belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimini bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Türk asıllı eski futbolcu Hakan Yakın gerçekleştirdi.

İlk maçların 11 Mart'ta, ikinci maçlarınsa 18 Mart'ta oynanacağı eşleşmeler şu şekilde oluştu: