UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
AA
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimini bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Türk asıllı eski futbolcu Hakan Yakın gerçekleştirdi.
İlk maçların 11 Mart'ta, ikinci maçlarınsa 18 Mart'ta oynanacağı eşleşmeler şu şekilde oluştu:
|Manchester Utd - Milan
|Slavia Prag - Rangers
|Ajax - Young Boys
|Dinamo Kiev - Villarreal
|Roma - Shakhtar Donetsk
|Olimpiakos - Arsenal
|Dinamo Zagreb -Tottenham
|Granada - Molde
🔥 Round of 16 draw! 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2021
Best game? 🤩#UELdraw pic.twitter.com/LlPsMyZjgo