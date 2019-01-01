UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
Yorum()
UEFA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının başlamasıyla çeyrek finale yükselen ilk üç takım belli oldu.
Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları ise 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.