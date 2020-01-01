UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Bilindiği üzere turnuvanın kalan bölümü, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle Almanya'nın Düsseldorf, Köln, Duisburg ve Gelsenkirchen şehirlerinde oynanacak.
Son 16 turunda Çarşamba ve Perşembe günü oynanan maçlar sonunda Sekizli Final'e kalan takımlar Shakhtar Donetsk, Kopenhag, Manchester United, Inter, Bayer Leverkusen, Sevilla, Wolverhampton ve Basel oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:
|MAÇ
|TARİH
|Inter
|-
|Bayer Leverkusen
|10 Ağustos / 22:00
|Manchester United
|-
|Kopenhag
|10 Ağustos / 22:00
|Wolverhampton
|-
|Sevilla
|11 Ağustos / 22:00
|Shakhtar Donetsk
|-
|Basel
|11 Ağustos / 22:00