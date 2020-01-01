Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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UEL Trophy
Getty Images
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezona özgü uygulanacak olan Sekizli Final'e kalan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Bilindiği üzere turnuvanın kalan bölümü, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle Almanya'nın Düsseldorf, Köln, Duisburg ve Gelsenkirchen şehirlerinde oynanacak.

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Son 16 turunda Çarşamba ve Perşembe günü oynanan maçlar sonunda Sekizli Final'e kalan takımlar Shakhtar Donetsk, Kopenhag, Manchester United, Inter, Bayer Leverkusen, Sevilla, Wolverhampton ve Basel oldu.

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    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

    MAÇ TARİH
    Inter - Bayer Leverkusen 10 Ağustos / 22:00
    Manchester United - Kopenhag 10 Ağustos / 22:00
    Wolverhampton - Sevilla 11 Ağustos / 22:00
    Shakhtar Donetsk - Basel 11 Ağustos / 22:00

     

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