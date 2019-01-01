UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA çeyrek final eşleşmeleri, Nyon'da çekilen kuranın ardından belirlendi.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

2 - , Avrupa kupalarında ile evinde karşılaştığı tek maçı 2-0 kazanmıştı (2013/14 Şampiyonlar Ligi); iki golde de Mesut Özil'in doğrudan katkısı vardı (bir gol ve bir asist). Katalizör. pic.twitter.com/ATypzoaw2R