UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri, Nyon'da çekilen kuranın ardından belirlendi.
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Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.
2 - Arsenal, Avrupa kupalarında Napoli ile evinde karşılaştığı tek maçı 2-0 kazanmıştı (2013/14 Şampiyonlar Ligi); iki golde de Mesut Özil'in doğrudan katkısı vardı (bir gol ve bir asist). Katalizör. pic.twitter.com/ATypzoaw2R— OptaCan (@OptaCan) 15 Mart 2019
Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Arsenal - Napoli
Slavia Prag - Chelsea
Yarı final eşleşmeleri de belli oldu
Yarı finalde, Arsenal - Napoli maçının galibi Villarreal - Valencia karşılaşmasının galibiyle; Benfica - Eintracht Frankfurt maçının galibi ise Slavia Prag - Chelsea karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.