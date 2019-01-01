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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Getty Images
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri, bugün çekilen kuranın ardından belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri, Nyon'da çekilen kuranın ardından belirlendi.

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Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Arsenal - Napoli

Villarreal - Valencia

Benfica - Eintracht Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu

Yarı finalde, Arsenal - Napoli maçının galibi Villarreal - Valencia karşılaşmasının galibiyle; Benfica - Eintracht Frankfurt maçının galibi ise Slavia Prag - Chelsea karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

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