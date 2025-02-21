UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşirken Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde format değişikliğine gidildi ve 36 takımlı lig formatı ilk kez uygulandı. Ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken diğer kalan takımlar da son 16 turu biletini almak için play-off oynadı.

Son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken rakipleri belirlemek için UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'nde finale giden yoldaki eşleşmeler belli oldu.

Peki Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Muhtemel rakipleri Olympiakos veya Rangers olan Fenerbahçe kimle eşleşti? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlike bakalım.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile eşleşti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Rangers'a karşı ilk maçını 6 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Mart'ta oynanacak. Turnuvada yoluna devam eden takımlar 10-17 Nisan'da çeyrek final maçları için sahaya çıkacak. Yarı final mücadeleleri ise 1 ve 8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.