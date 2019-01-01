UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki hakemler belli oldu

UEFA, Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemlerini duyurdu.

UEFA 'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, ve Medipol 'in Perşembe günü oynayacağı karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Mönchengladach - Başakşehir

J Grubu'nde mücadel eden Medipol Başakşehir'in deplasmanında Borussia ile yapacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine aynı ülkeden Jose Luis Munuera Montero olacak.

Wolverhampton - Beşiktaş

K Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın İngiltere'de Wolverhampton'la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

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Maçta Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

- Trabzonspor

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı karşılaşmayı ise Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Dejan Jakimovksi olacak.