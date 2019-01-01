UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda final heyecanı

İspanya ile Almanya arasındaki final karşılaşması 30 Haziran Pazar günü oynanacak.

Futbolda UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın finali, İspanya ile arasında 30 Haziran Pazar günü oynanacak.

İtalya ve San Marino'nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22'ncisi düzenlenen organizasyonun finali, turnuvanın başarılı takımları İspanya ile Almanya arasında oynanacak.

Sırp hakem Srdan Jovanovic'in düdük çalacağı mücadele, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda 30 Haziran Pazar TSİ 21.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya, önceki turnuvanın finalinde 1-0 yenildiği Almanya karşısında rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Almanya ise 2009 ve 2017'deki şampiyonluklarının ardından aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak için mücadele edecek.