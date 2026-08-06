UEFA, Ajax’ın yeni kalecisi Ter Stegen’in özel talebini görmezden geldi

UEFA, Marc ter Stegen'in sıra dışı talebine şimdilik yanıt vermedi. Ajax ile Shelbourne arasındaki maçın resmi kadro formunda Alman kaleci hâlâ Marc-André ter Stegen olarak gösteriliyor.

Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez'in isim tercihi de (sadece Míchel yerine) Avrupa futbol federasyonu tarafından henüz benimsenmedi.

Ajax, salı günü Ter Stegen'in gelişini duyurdu ve dikkat çekici şekilde kulübün tüm iletişiminde kaleciden 'Marc-André' olarak söz etmedi. FC Barcelona'dan kiralanan 34 yaşındaki file bekçisi, Amsterdam ekibi tarafından istikrarlı biçimde 'Marc ter Stegen' olarak anılıyor.

Bu tercih, kalecinin bizzat açık talebi üzerine yapıldı. De Telegraaf, dikkat çeken değişiklikle ilgili daha önce, “Bunun Alman kalecinin talebi üzerine olduğu ortaya çıktı; Ajax'ta artık Marc ter Stegen olarak anılacak” diye yazmıştı.

Ter Stegen, adını kendi sosyal medya hesaplarında da değiştirdi. Tecrübeli eldiven, artık Instagram'da da kendisini Marc ter Stegen olarak tanımlıyor; böylece Ajax da onun bu tercihini doğrudan benimsemiş oldu.

Kulüp içinde ayrıca yeni teknik direktörün ismi konusunda da net bir anlaşma bulunuyor. İspanyol teknik adam, ilk kullanımda Míchel Sánchez olarak anılıyor, sonrasında ise kısaca Míchel deniyor, ancak UEFA şimdilik kendi kaydında ısrar ediyor.

Ter Stegen, Ajax oyuncusu olarak ilk resmi maçında yedek kulübesindeki yerle yetinmek zorunda kalacak. Míchel, Shelbourne karşısında kalede Maarten Paes'i tercih ederken, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare de maça ilk 11'de başlamıyor.

Daley Blind, Konferans Ligi elemesindeki karşılaşmada doğrudan ilk 11'de başlayan tek yeni isim oldu. Ajax, perşembe akşamı Amsterdam'da ilk maça çıkacak ve gelecek hafta Shelbourne ile oynanacak rövanş için İrlanda'ya gidecek.

Ajax 11'i: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Shelbourne 11'i: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.







