UEFA açıkladı: Elle oynama kuralı değişti

UEFA, Euro 2020 öncesi elle oynama kuralında yaptığı değişikliği resmen açıkladı.

Sürekli tartışmalara konu olan elle oynama kuralıyla ilgili yeni bir değişiklik yapıldı.

Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada yeni kuralın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre, oyuncunun eline ve koluna topun her değişi ihlal olarak sayılmayacak.

Bir oyuncunun istemeden topla elle her oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık ihlal olarak görülmeyecek.

Hangi durumlarda kural ihlali olacak?

Yapılan değişiklikle birlikte yeni elle oynama kuralının ihlal durumları şöyle olacak;

Bir oyuncu elini ya da kolunu topa doğru götürerek topa elleri ya da kolları ile kasıtlı dokunursa,

Eli ya da koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin ya da kolunun topa temas etme riskini arttırırsa,

İstemeden olsa bile eli ya da koluyla gol atar ya da eli ya da koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder.

Yapılan yeni değişiklik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hakemler bu kural değişikliğine göre karar verecek.