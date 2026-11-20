Reklam

Udinese'de pazar günü saat 15.00'te oynanacak Bologna maçı öncesinde önemli bir değişiklik yaşanabilir. Il Gazzettino'nun bugün aktardığına göre, görevden alınan Kosta Runjaic'in yerine gelen yeni teknik direktör Paolo Zanetti kalede değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Ligin ilk 12 haftasında hep ilk tercih olan Maduka Okoye, yerini Bartosz Mrozek'e bırakabilir.

2000 doğumlu Polonyalı kaleci, yazın Lech Poznan'dan 1,5 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesi bulunan kiralık anlaşmayla geldi. Kariyerini ağırlıklı olarak Polonya'da geçiren Mrozek, Ekstraklasa şampiyonluğunu iki kez kazandı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 10 maça çıktı.

Okoye'nin bu sezonki performansı, yaptığı çok sayıda bariz hatayla hayal kırıklığı yarattı. Torino karşısındaki hatalı çıkışı ve Roma'ya karşı iç sahada yaptığı hata bunlar arasında. Udinese, 11 maçta Monza ve Fiorentina gibi 25 gol yedi. 29 gol yiyen Sassuolo dışında hiçbir takım daha kötü bir performans göstermedi.

Paolo Zanetti bugün Okoye hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl Serie A'nın en iyi kalecileri arasındaydı. Hedefim onu yeniden eski seviyesine getirmek, kendisiyle çok konuşuyorum. Sonra sahada olanlar var; önceden belirlenmiş bir kaleci sıralamam yok. İlk 11'de oynamak için mücadele eden iyi bir ikinci kalecimiz var. Benim için bir kaleci kadrodan çıkabilir de geri dönebilir de. Önemli olan Udinese, kişiler değil. Ben bile önemli değilim."