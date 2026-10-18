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Udinese Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Udinese'de çöküş ve ıslıklar: Lecce'ye evinde 3-0 yenildi, Runjaic'in koltuğu tehlikede

Serie A'nın 6. haftasını bizimle canlı takip edin.

Serie A, 6. hafta


Udinese-Lecce 0-3

Goller: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (U)


Udinese üst üste beşinci yenilgisini aldı. Pazar günü saat 12.30'da, ligin yedinci haftasında Bluenergy Stadiumm'da Lecce'ye 3-0 mağlup oldu. Maç sonunda Friuli ekibi sert protestolar ve ıslıklarla karşılandı. Teknik direktör Runjaic ise görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Maçın sonucunu Gaspar, N'Dri ve Siebert'in golleri belirledi. Gelecek hafta ise Milan geliyor.


UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba (46' Palma); Vojvoda, Zarraga (46' Piotrowski), Karlstrom, Kamara (46' Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.


LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (41' Kaba), Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.


Sarı kartlar: Kamara (U)

 GOLLER

86' - Oyuna yeni giren Siebert kontra atakta ileri fırladı ve sağ ayağının dışıyla golü buldu.

33' - N'Dri, korner sonrası oluşan karambolde göğsüyle golü atarak Okoye'yi ters köşeye yatırdı!

11' - Gallo korneri kullandı, Gaspar kafayla topu ağlara gönderdi!


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