Cezayirli teknik direktör Nureddin bin Zekri, bu sezon üçüncü kurbanının da düşmesinin ardından Suudi Roshn Ligi'nde çalışmaya geri dönmeye yaklaştı.

Abha kulübü bugün çarşamba günü, takımın bu sezonun başından beri yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Hırvat teknik direktörü Damir Buric'in görevine son verildiğini ve yerine geçici olarak vatandaşı Teo Berija'nın atandığını açıkladı.

Buric, bu sezon Roshn Ligi'nde görevine son verilen üçüncü teknik direktör oldu; kendisinden önce Et-Teavun'dan Sırp Zarko Lazetic ve El-Feth'ten Suudi Halid el-Atvi görevlerinden ayrılmıştı.

Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesi, Abha kulübü yönetiminin, bazı başka adaylarla birlikte bin Zekri'yi de sezon sonuna kadar bu görevi üstlenecek adaylar listesine koyduğunu belirtti.

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Cezayirli teknik direktör, Roshn Ligi'nde özellikle takımları küme düşmekten kurtarma konusunda büyük tecrübeye sahip; nitekim El-Uhdud, El-Hulud ve son olarak geçen sezon Eş-Şebab ile bunu başardı.

Abha, bu sezon bu tür tecrübelere ihtiyaç duyuyor; özellikle de puan cetvelinde yalnızca 2 puanla on sekizinci ve son sırada yer alıyor. Bu puanları 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladı ve henüz hiçbir galibiyet elde edemedi.

Hatırlatmak gerekirse, Abha bu sezon Roshn Ligi'ne, geçen sezon yine Buric'in yönetiminde Birinci Lig şampiyonluğunu kazanarak yükselmişti.