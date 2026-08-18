Portekizli José Mourinho, yeni sezon başlamadan önce Real Madrid ile ilk gerçek taktiksel sınavıyla karşı karşıya. Orta saha dizilişi, teknik direktör için en büyük çıkmaza dönüşürken; Mourinho, Jude Bellingham, Arda Güler ve Bernardo Silva üçlüsünden ilk on birde yararlanmak istiyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Mourinho'nun hücum gücü ile defansif sağlamlık arasında denge kuracak en iyi formülü hâlâ aradığını ortaya koydu. Özellikle Bellingham ve Güler'in oyun kurucu mevkiinde oynamayı tercih etmesi; Bernardo Silva'nın ise teknik dokunuşa sahip, oyunun ritmini belirleyen orta saha oyuncusu rolünü üstlenmesinin beklenmesi bu durumu daha da zorlaştırıyor.

Gazeteye göre sorun oyuncuların kalitesinde değil, dengeyi bozmadan onları birlikte nasıl kullanacağında yatıyor. Nitekim teknik ekip, hücum eğilimli üç oyuncuya güvenmenin rakiplere orta sahada daha fazla alan tanımasından endişe ediyor.

Bellingham, takım içindeki konumu, ceza sahasına inebilme ve gol atabilme becerisi göz önüne alındığında Kylian Mbappé'nin arkasında oynamak için ilk tercih durumunda. Ancak hazırlık dönemi, Arda Güler'in de aynı mevkide en iyi performansını sergilediğini gösterdi; ayrıca Mbappé ile arasındaki üst düzey uyum ona net bir hücum avantajı sağladı.

Aynı zamanda Mourinho, oyunu derinden kurma sorumluluğunu taşıyan orta saha oyuncusu olarak Bernardo Silva'ya güvenmeyi planlıyor. Bu da üçlüyü birlikte sahaya sürmeyi, alanları kapatabilecek Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ya da Eduardo Camavinga gibi bir defansif ön libero gerektiren taktiksel bir meydan okumaya dönüştürüyor.

"Marca", Portekizli teknik adamın sezonun uzun olduğunun ve birçok değişikliğe sahne olacağının farkında olduğunu, ancak Real Madrid'in defansif dengesini kaybetmeden üçlünün büyük hücum potansiyelinden yararlanmasına imkân tanıyacak formülü hâlâ aradığını vurguladı.

Orta saha çıkmazı, Mourinho'nun sezon başlangıcıyla birlikte çözmeye çalışacağı en önemli dosyalardan biri olmaya devam ediyor. Zira doğru bileşimi bulmadaki başarısı, tüm kupalarda mücadele etmenin anahtarı olabilir.

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