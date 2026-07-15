Üç yeni kulüp, Anis Hadj Moussa için Feyenoord’a başvurdu

Anis Hadj Moussa, Como 1907, Paris FC ve Sunderland’ın ilgisini çekiyor. Feyenoord Transfermarkt, bunu Çarşamba günü duyurdu.

24 yaşındaki kanat oyuncusunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre Hadj Moussa'nın piyasa değeri 23 milyon avro.

Ancak Feyenoord, bu miktar karşılığında onu bırakmayacak gibi görünüyor. Rotterdam ekibi, 37 milyon avroluk rekor bir bedel talep ediyor gibi görünüyor.

Feyenoord, Suudi Arabistan’dan gelen astronomik bir teklifi çoktan reddetti. Hadj Moussa, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor gibi görünüyor.

Hadj Moussa, birçok üst düzey ligde ilgi görüyor, ancak bu kulüplerden birinin somut bir teklif sunmasını beklemek gerekiyor.

Cezayir milli takımında 18 kez forma giyen oyuncu Paris’te doğdu ve bu sayede doğduğu şehre geri dönebilir.

Paris FC en büyük kulüp olmasa da oldukça zengin bir kulüp. Aynı durum Como için de geçerli. Premier Lig’den bir kulüp olan Sunderland’ın da harcayacak çok parası var.