Barcelona'nın genç yıldızı Ansu, Premier Lig devlerinin yolunu tutmaya istekli görünüyor.

NE OLDU? İspanyol forvetin, Barcelona'da büyük bir geleceğe sahip olacağı yönünde birçok görüş vardı ve Messi'nin veliahtı olarak 10 numaralı forması bile ona emanet edildi.

Ancak teknik direktör Xavi'nin tercihlerinde ilk sırayı alamadı ve AS, Fati'nin menajerine, Barça'nın Getafe'ye karşı oynadığı sezonun açılış maçının yalnızca son 11 dakikasında oynadıktan sonra ayrılma talimatı verdiğini yazdı.

Birçok Premier Lig ekibinin onu transfer etmeye hevesli olduğu bilinirken takımdan ayrılma kararını artık çok yakın bir zamanda resmileştirmesi bekleniyor.

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BÜYÜK RESİM: Daily Mail; Manchester United, Tottenham ve Arsenal gibi takımların oyuncuyu transfer etmek istediğini bildirirken AS ise Atletico Madrid'in Fati için devrede olduğunun altını çiziyor.

Kulüp tarafından yaklaşık 50 milyon avro (43 milyon sterlin/54 milyon dolar) değerinde bir fiyat biçilen oyuncunun satılmasına Barcelona'nın karşı çıkmayacağı aktarılıyor.

VE DAHA FAZLASI: AS, Barça ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Fati'nin Xavi'nin 'güvenini' kaybettiği için takımdan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.

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ANSU FATI İÇİN SIRADA NE VAR? Transfer dönemi bitmeden Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil.

Barcelona, Pazar günü Cadiz ile karşılaşacak ve Fati, bu maçta da istediği şansı bulamazsa artık ipler kesin olarak kopacak.