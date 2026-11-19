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Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, perşembe günü kadrosunun büyük bölümünü De Toekomst’ta karşıladı. Ancak İspanyol teknik adam, antrenmanda Tolu Arokodare, Oscar Gloukh ve Abdellah Ouazane’den yoksundu.

Ajax’ın açıklamasına göre üç oyuncu, perşembe günkü antrenmandan kısa süre önce Amsterdam’a döndükleri için çalışmaya katılamadı. Bu nedenle pazar günü ADO Den Haag karşısında forma giyip giyemeyecekleri konusunda endişelenmeyi gerektiren bir durum yok gibi görünüyor. Yine de Míchel’in cuma günü konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

Hem Tolu hem de Ouazane, millî maç dönemini başarılı geçirdi. Tolu, Ajax’taki müthiş formunu Nijerya’ya da taşıdı ve oyuna sonradan girip attığı iki golle takımını Tanzanya karşısında galibiyete taşıdı ( 3-1) .

Tolu, dört gün sonra yine Tanzanya karşısında ilk 11’de oynama şansı buldu. Ancak o bile Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki bu yeni karşılaşmanın 0-0’lık beraberlikle bitmesini önleyemedi.

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Henüz 17 yaşındaki Ouazane ise Fas formasıyla ilk 11’de çıktığı ilk maçta oldukça başarılı bir performans sergiledi. Nijer karşısındaki ilk millî maçından ( 5-1 ) birkaç gün sonra, Rabat’ta Nijer’e karşı oynanan “deplasman” maçında attığı golle Fas’a 1-0’lık galibiyeti getirdi.

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Böylece Ouazane, Fas tarihinin en genç golcüsü oldu. Ayrıca Fas’ın FIFA dünya sıralamasında tarihî beşinciliğe yükselmesine katkıda bulundu.

Tolu ve Ouazane’nin aksine Gloukh, Kosova (0-0) ve Avusturya (1-1) ile berabere kaldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi grubunu son sırada bitiren İsrail’de tam anlamıyla etkisini gösteremedi.

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Üç oyuncu da, pazar günü ADO karşısında millî maç arasından önceki iyi formunu sürdürmeyi uman Míchel için önemli isimler. Ajax, aradan önceki son altı maçının beşini kazandı.

ADO, Ajax’ın özgüven tazelemesi için ideal rakip gibi görünüyor. Lahey ekibi 17. sırada. Ancak son maçında Sparta Rotterdam’ı 3-1 yendi ve eski Ajax teknik direktörü Maurice Steijn, ADO’nun başında yeniden saha kenarına çıkmaya hazırlanıyor.