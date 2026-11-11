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imago-sport-1085751435.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
Çeviri:

Üç kulüp, Marcos Leonardo'yu daha bu kış Ajax'tan koparmak istiyor

Transfers
Ajax

Marcos Leonardo’nun adı Brezilya’da kış transferiyle anılıyor. Geçen yaz Ajax’ın Al-Hilal’den 20 milyon euroya transfer ettiği forvetle üç kulüp ilgileniyor.

Geçen yaz Al-Hilal’den 20 milyon euroya gelen Marcos Leonardo, Ajax’ta şu ana kadar yedek oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kaldı. Çünkü Míchel her seferinde Tolu Arokodare’yi tercih ediyor.

Şimdiye kadar oynadığı 16 maçta yalnızca üç kez gol atabildi. Ajax formasıyla henüz asist yapamadı.

Brezilya basınından Terra’ya göre üç kulüp Marcos Leonardo’nun durumundan yararlanmak istiyor: Flamengo, São Paulo ve Santos, oyuncuyu kışın kadrosuna katmayı hedefliyor.

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AJX

AJX

Eredivisie

22 Kas 2026

HAA

HAA

23 yaşındaki Marcos Leonardo, bu kulüplerden Santos’ta daha önce forma giymişti. Profesyonel futbol kariyerine orada başladı ve kulüp için oynadığı 168 maçta 54 gol attı.

Brezilya’nın köklü kulüpleri, Marcos Leonardo’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ajax’ın önemli transferinin (geçici olarak) ayrılmasına şimdiden sıcak bakıp bakmadığı bilinmiyor.

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