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Thibaut Courtois, Real Madrid'de 10 yılı dolduracak. Sözleşmesini uzatmasının ardından görünen tablo bu.

Real Madrid, takımın değişmez isimlerinden Aurelien Tchouameni ve büyük yetenek Arda Güler'in ardından kaleci Thibaut Courtois'nın sözleşmesini de uzattı. İspanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün cuma günü duyurduğuna göre Belçikalı kaleci, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayarak kontratını bir yıl uzattı. Courtois, üç gün içinde Real Madrid'deki geleceğini netleştiren üçüncü kilit oyuncu oldu.

La Liga'da ikinci sırada bulunan Real Madrid, daha önce Tchouameni ve Güler'i 2032'ye kadar geçerli sözleşmelerle uzun vadeli olarak kadrosuna bağlamıştı . Courtois'ya (34) bu kadar uzun süreli bir sözleşme verilmedi, ancak Real Madrid önemli bir mevkide geleceğe ilişkin belirsizliği giderdi.

2018'de Chelsea'den Madrid'e transfer olan kaleci, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 348 resmî maça çıktı. Burada iki kez Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı, üç kez lig şampiyonluğunu, birer kez de İspanya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.