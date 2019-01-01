U21 derbisi kavgalı bitti!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Yaş Altı Futbol Ligi maçı golsüz berabere biterken mücadele sonunda iki takım oyuncuları kavga etti.

ile dev derbiden önce Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde karşılaştı. 28. hafta mücadelesi golsüz sona ererken maç sonunda gerginlik yaşandı.

Maçın son bölümünde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. 90+6. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol, ofsayt gerçekçesiyle geçerli olmadı. Bu pozisyondan sonra iki takımın bazı futbolcuları taç çizgisinin kenarında itişti. Çıkan kavgayı arayı giren teknik heyet ve diğer futbolcular yatıştırdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de sahaya inerek olayların büyümesini engelledi.

Çıkan itişmenin ardından maçın hakemi Mete Aylıoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Burak Yılmaz'a kırmızı kart gösterdi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 55'e yükseltti ve 4. sırada kaldı. Galatasaray ise puanı 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Maç basına kapalı gerçekleşti

21 Yaş Altı Ligi'ndeki derbi maç basın mensuplarına kapalı gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulübün kararıyla, genç futbolcuların derbisine hiçbir basın mensubu alınmadı.