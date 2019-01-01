U20'de İtalya ve Ukrayna yarı finalde

U20 Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı eleyen Ukrayna ile Mali'yi saf dışı bırakan İtalya yarı finale kaldı.

'da düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda ile , İtalya ile de Mali çayrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında Ukrayna 11. dakikada Danylo Sikan ile öne geçti. Maç boyu üstünlüğünü koruyan sarı mavililer mücadeleyi 1-0 kazandı. Kolombiya'da Carbonero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Gecenin maçında ise İtalya ile Mali karşılaştı. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta gülen Gök Mavililer oldu.

İtalya, Ibrahima Kone'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken Ousmane Diakite 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla Mali'yi 10 kişi bıraktı. Buna karşın Afrika temsilcisi 38. dakikada Sekou Koita'nın attığı golle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitirmeyi becerdi. 60'da Pinamonti İtalya'yı bir kez daha öne geçirirken 79'da Mohamed Camara skoru eşitlemeyi becerdi. Ancak İtalya 83 ve 84'ncü dakikalarda Pinamonti ve Frattesi'nin golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılmayı bildi. Mali 90'ncı dakikada Sekou Koita'nın ayağından bir de penaltı kaçırdı.

U20 Dünya Kupası'nda çeyrek finalin diğer maçları ile , GÜney Kore ile arasında oynanacak.