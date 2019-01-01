U12 İzmir Cup'ta Manchester City şampiyon oldu

Manchester City, U12 İzmir Cup finalinde PSV Eindhoven'ı penaltılarla 2-1 mağlup etti.

'nun düzenlediği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta şampiyon oldu.

İngiliz ekibi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde normal süresi golsüz sona eren maçta Eindhoven'ı penaltılarla 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Manchester City kalecisi Oliver Jackson, iki penaltıyı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirip finale damgasını vurdu.

Şampiyona kupasını UEFA ve FIFA Onursal Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi.

Turnuvada üçüncülüğü ise Slovenya takımı Olimpik Ljubljana'yı 1-0 yenen kazandı.