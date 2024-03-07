U.S Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, şimdi yüzünü Avrupa'ya dönmüş durumda.

Türkiye'nin şu anda Avrupa'daki tek temsilcisi olan sarı-lacivertliler, bu gece UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

Sarı-lacivertli takımın rakibi, Belçika Pro Lig lideri Royale Union Saint-Gilloise olacak.

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U.S Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika kulübü U.S Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lotto Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal U.S Gilloise - Fenerbahçe 7 Mart Perşembe 23.00 EXXEN

US. GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE