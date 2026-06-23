Twente formasıyla 132 maça çıkan oyuncu, ilk antrenmana katılmayı reddetti

Tubantia’nın haberine göre, Mees Hilgers Pazartesi günü FC Twente’nin ilk antrenmanına katılmadı. Enschede’li kulüp, savunma oyuncusunun ani yokluğuna oldukça şaşırmış durumda.

Pazartesi günü Twente'nin yeni sezon için ilk antrenmanı planlanmıştı. Hilgers ise bu antrenmana katılmayarak dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, “Orada olması gerekirdi” dedi.

Bu haber oldukça dikkat çekici, zira Hilgers ve Twente’nin geçen sezonun sonunda uzlaşmaya vardıkları düşünülüyordu.

Ağır sakatlıklarla dolu felaket bir sezonun ve çıkmaza giren görüşmelerin ardından, Hilgers kulüpten bedelsiz ayrılacak gibi görünüyordu; ta ki Twente, Mayıs ayı sonunda aniden bir yıllık sözleşme uzatımı duyurana kadar.

Amersfoort doğumlu Hilgers, 2011 yılından beri Twente'de forma giyiyor. Bugüne kadar A takımda 129 resmi maça çıktı.

Transfermarkt’a göre Hilgers’in piyasa değeri hâlâ 4 milyon avro. Otomatik sözleşme uzatması nedeniyle, Endonezya milli takımında dört kez forma giymiş olan oyuncu, bedelsiz olarak ayrılma imkânını kaybetti.

Defans oyuncusu son maçını 25 Mayıs 2025'te oynadı. Dolayısıyla, muhtemelen son maçını çoktan oynamış olabilir.