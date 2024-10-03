Jose Mourinho/Sofyan AmrabatGetty/GOAL
Can Özer

Twente-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FC Twente - FenerbahçeFC TwenteFenerbahçeEuropa League

Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da Avrupa serüvenine devan ediyor.

Sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Twente-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Bu akşam Hollanda'da oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

Twente: Unnerstalli Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen, Lammers.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Gelecek maç

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, bu akşam Hollanda Eredivisie ekibi Twente'ye konuk olacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Twente-Fenerbahçe maçı, TRT Spor kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Twente-Fenerbahçe3 Ekim Perşembe22.00TRT Spor ve tabii
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