Twente-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da Avrupa serüvenine devan ediyor.
Sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Twente-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Bu akşam Hollanda'da oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Twente: Unnerstalli Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen, Lammers.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.
Gelecek maç
Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, bu akşam Hollanda Eredivisie ekibi Twente'ye konuk olacak.
Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Twente-Fenerbahçe maçı, TRT Spor kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Twente-Fenerbahçe
|3 Ekim Perşembe
|22.00
|TRT Spor ve tabii