Twente-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Twente-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da Avrupa serüvenine devan ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Twente-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler Bu akşam Hollanda'da oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde: Haberin devamı aşağıda Twente: Unnerstalli Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen, Lammers. Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri. Gelecek maç Europa League TWE FEN Maç önizlemesi Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, bu akşam Hollanda Eredivisie ekibi Twente'ye konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Twente-Fenerbahçe maçı, TRT Spor kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Twente-Fenerbahçe 3 Ekim Perşembe 22.00 TRT Spor ve tabii