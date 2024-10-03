Twente-Fenerbahçe maçı canlı izle

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.
Hollanda'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Bastien yönetecek.
Twente-Fenerbahçe maçı TRT Spor kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
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|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Twente-Fenerbahçe
|3 Ekim Perşembe
|22.00
|TRT Spor ve tabii
İlk maçta galip gelmişti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde 26 Eylül'de Belçika ekibi U.S Gilloise'yı konuk etmişti.
Sarı-lacivertliler, rakibini Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonuna 3 puanla başlamıştı.