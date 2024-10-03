FenerbahceGetty/GOAL
Can Özer

Twente-Fenerbahçe maçı canlı izle

FC Twente - FenerbahçeFC TwenteFenerbahçeEuropa League

Twente-Fenerbahçe maçı canlı izle | TRT Spor ve tabii canlı izle

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.

Hollanda'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Bastien yönetecek.

Twente-Fenerbahçe maçı TRT Spor kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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MaçTarihSaatKanal
Twente-Fenerbahçe3 Ekim Perşembe22.00TRT Spor ve tabii

İlk maçta galip gelmişti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde 26 Eylül'de Belçika ekibi U.S Gilloise'yı konuk etmişti.

Sarı-lacivertliler, rakibini Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonuna 3 puanla başlamıştı.

Gelecek maç

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

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