Rigas Skola-Galatasaray maçı canlı izle | TRT 1 ve tabii canlı izle

Okan Buruk ile Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'ın bir başka hedefi de UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmak.

Bu doğrultuda planlarını yapan sarı-kırmızılı takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk olacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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Maç Tarih SaatKanal Rigas Skola-Galatasaray 3 Ekim Perşembe 22.00TRT 1 ve tabii

Victor Osimhen, Hakim Ziyech ve Fernando Muslera yok

Galatasaray'da Rigas Skola maçı için üç önemli eksik bulunuyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Victor Osimhen, maç kadrosunda yok.

Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera da kafilede yer almadı.

RIGAS SKOLA-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE