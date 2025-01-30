Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında oynayacağı maç hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, Twente deplasmanına konuk oluyor. Topladığı 9 puanla 24. sırada bulunan siyah-beyazlılar, takımı yeni devralan Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç puanı almak istiyor.

Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16'ya yazdırmak isteyen siyah-beyazlıların hedefi play-off'lara seribaşı olarak katılmak.

Peki Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente - Beşiktaş maçı, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Twente - Beşiktaş maçı, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Twente, bugüne kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı dokuz maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı (3G 1B 5M).

Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına konuk olduğu altı maçın beşini kaybeden Beşiktaş, bu deplasmandaki tek galibiyetini 2014/15 Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında Feyenoord'u mağlup ederek aldı. Evinde oynadığı son iki Avrupa Ligi maçını kaybeden Twente, Avrupa kupalarında üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldığı son seriyi 1993-1997 arasında yaşadı (UEFA Kupası).

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2014/15'ten bu yana ilk kez grup/lig aşamasından üst tura devam etmek istiyor. Turnuvadaki son beş maçının üçünü kazanan siyah-beyazlılar (2M), bu aşamalarda daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3G 1B 10M).

Son Avrupa Ligi maçında Malmö'yü 3-2 mağlup eden Twente, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında üst üste 2+ galibiyet aldığı son seriyi Şubat-Mart 2012 arasında yakaladı (3G).

Deplasmanda oynadığı son 10 Avrupa kupası maçının sadece birinde gol atamayan Beşiktaş, boş geçtiği tek ziyaretini bu sezon Ajax'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaptı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde geride kalan süreçte duran top golü yemeyen üç takımdan biri Twente (diğerleri Manchester United ve Olympiakos). Beşiktaş ise bu yedi haftada Joao Mario'nun Athletic'e attığı penaltı dışında duran top golü kaydedemedi.