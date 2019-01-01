Tuzla City'de Elvir Balic dönemi

Bosna Hersek 1. Ligi takımlarından Tuzla City'de teknik direktörlük görevine Elvir Balic getirildi.

Ligde üçüncü sırada bulunan mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milenko Bosnjakovic'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Elvir Balic'in getirildiği ifade edildi.

Balic'in Çarşamba günü Tuzla şehrine gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Milli takım formasını 38 kez giyen Balic, 'de , , , , Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da ile formaları giymişti.

Bosna Hersek A Milli Takımı'nda Safet Susic'in yardımcılığını yapan Balic, bir dönem Kardemir 'u da çalıştırmıştı.