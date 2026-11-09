Barcelona, pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid karşısında işleri tersine çevirerek 2-1'lik değerli bir galibiyet elde etti. Fermin Lopez'in iki gol kaydetmesiyle Katalan ekibi La Liga liderliğini korudu.

Ancak Raphinha, teknik direktör Diego Simeone'nin takımı karşısında hüsran dolu bir gece yaşadı. Atletico'nun savunmacıları etkisini sınırlamayı ve tehlikesini kısıtlamayı başarınca hücumda iz bırakmakta zorlandı.

Sports Mole sitesinin aktardığına göre Raphinha, İspanyol medyasının büyük bölümünden olumsuz bir değerlendirme aldı. İki gazete ona 10 üzerinden 5 puan verirken, bir başka medya kuruluşu rakibe uyguladığı baskıyı ve saha içindeki çabasını övmesine rağmen 10 üzerinden 6 puan verdi.

El Nacional gazetesi, Raphinha'yı en çok eleştirenlerden biriydi; maç boyunca ortadan kaybolması nedeniyle ona 10 üzerinden 5 puan verdi.

Kendi cephesinde El Desmarque gazetesi de Brezilyalı oyuncuya aynı puanı, yani 10 üzerinden 5'i verdi; ancak topsuz alandaki katkılarını övdü ve ikinci yarıda Barcelona'nın performansında görülen iyileşmede uyguladığı baskının önemine dikkat çekti.

La Vanguardia gazetesi ise bir nebze daha hoşgörülüydü; Raphinha'ya 10 üzerinden 6 puan verdi ve performansını "kısıtlanmış" olarak nitelendirdi.

Gazete, Atletico Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusuna karşı savunmada başarılı olduğunu, onun oyuna katılımını sınırladığını ve etkili bir hücum tehlikesi oluşturmasını engellediğini değerlendirdi.

Mundo Deportivo gazetesi, Raphinha'nın performansını uyumsuz olarak nitelendirdi ve kanatlardaki boşlukları aramak yerine orta sahanın kalabalık bölgelerine yönelerek Atletico'nun tuzağına düştüğüne işaret etti.

Bununla birlikte gazete, Raphinha'nın çabasının ve mücadelesinin tartışma konusu olmadığının altını çizdi.

Aynı çerçevede, Barcelona haberleriyle ilgilenen Comunio platformu, oyuncunun performansını büyük ölçüde sönük olarak nitelendirdi.

Barça Universal platformu ise ona 10 üzerinden 6,5 puan verdi ve Atletico Madrid'in savunma organizasyonu karşısında maçın gidişatına etki etmekte zorlandığına dikkat çekti.

Eleştirilere rağmen, Barcelona'nın tek bir hüsran dolu geceye dayanarak Raphinha'nın seviyesi konusunda abartılı bir endişe duymasını gerektirecek kayda değer bir sebep yok.

Zira Brezilyalı oyuncu, La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta 19 gol atıp 3 asist yaparak içinde bulunulan 2026-2027 sezonuna olağanüstü bir başlangıç yaptı.