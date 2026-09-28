İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, deplasmanda Türkiye'yi 4-1 mağlup ettikleri büyük galibiyetin ardından Pazartesi günü, UEFA Uluslar Ligi'nin Birinci Grubu'ndaki ikinci hafta karşılaşmasında memnuniyetini dile getirdi.

İtalya Milli Takımı, ilk hafta kendi sahasında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Mancini yönetimindeki ilk galibiyetini elde etti. Belçika ise bugün Fransa karşısında 0-1 mağlup oldu.

Mancini, takımına yönelik iç meydan okumanın seviyesini yükselterek maçın ardından şunları söyledi: "Şimdi Fransa'da hak ettiğimizi kanıtlamaya çalışacağız." İtalya, teknik direktörü Zinedine Zidane döneminin başlangıcında iki galibiyetle (Türkiye ve Belçika karşısında) moral bulan Fransa ile karşılaşacak.

Mancini bugün ilk on birde 8 değişiklik yaptı ve bu değişiklik meyvesini verdi. Azzurri taraftarlarının yıllardır izlediği en iyi ilk yarı performansıyla Bursa'da 3-0 öne geçtiler ve ikinci yarıda görevi tamamladılar.

Football Italia sitesi, Mancini'nin RAI Sport kanalına yaptığı açıklamaları aktardı: "Gün boyunca süren yağmurdan etkilenmiş bir sahada oynadık ve Türkiye'den bir tepki beklememiz doğaldı. Herkes muhteşem bir maç ortaya koydu."

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Raspadori'nin devre arasında oyundan çıkışını ise şöyle açıkladı: "Sakatlanmıştı ve ikinci yarıda beş dakika içinde onu değiştirmek zorunda kalmaktan endişe ettik, bu yüzden devre arasında değiştirdik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takım öne çıkıp baskı yaptı, topa sahip oldu ve iyi paslar verdi. Raspadori kendisinden istediğimizi yerine getirdi ve iyi bir maç çıkardı."

Belçika maçının aksine İtalya, Türkiye karşısında tek dokunuşla verilen hızlı paslarla dikkat çekti ve Mancini'nin dönüşünden bu yana vaat ettiği futbol anlayışından bir kesit sundu.

Maçta Sebastiano Esposito, Caiudi ve Matteo Ruggeri'nin her biri ilk kez sahaya çıktı; hepsi de ilk on birde yer aldı.

Mancini sözlerini şöyle tamamladı: "İlk maçları olduğu göz önüne alındığında iyi bir performans sergilediler, bu yüzden onları tebrik ediyoruz."

Mancini ayrıca Sky Sport İtalya kanalına da konuşarak yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi verdi: "Memnunum, zorlu ve çamurlu bir saha zemininde çok iyi bir yaklaşım sergiledik. Bu oyuncular adına çok mutluyum, çünkü bunu hak ediyorlar."